Secabo Systems SRL Suceava angajeaza Tehnician sisteme de securitate!\r

CERINTE\r

- Cunostinte instalare si service a echipamentelor de securitate: sisteme de control acces, detectie si semnalizare efractie, supraveghere video analog si IP, detectie incendiu;\r

- Experienta similara in domeniul sistemelor de securitate constituie avantaj;\r

- Cunostinte IT;\r

-Disponibil la deplasari in tara (decontam transport, masa si cazare);\r

-Disponibilitate program prelungit, cand este cazul;\r

-Permis de conducere categoria B\r

- Atestat de technician / inginer sisteme tehnice de securitate constituie avantaj.\r

DESCRIEREA JOBULUI \r

-Executa lucrari de instalare si intretinere sisteme de securitate, detectie si stingere incendiu, CCTV, control acces si detectie efractie;\r

OFERIM\r

- Mediu de lucru dinamic si placut intr-o echipa tanara;\r

-Implicarea in proiecte de mari dimensiuni;\r

-Oportunitatea de a lucra cu echipamentele cele mai bune de pe piata;\r

-Posibilitatea de a lucra si a va dezvolta in cadrul unei companii de continua ascensiune, intr-un mediu de lucru profesionist;\r

- Posibilitatea de promovare si dezvoltare profesionala continua;\r

- Contract de munca pe durata nedeterminata;\r

- Salariu motivant + transport + cazare + diurna;\r

- Laptop, masina de serviciu.\r

\r

CV-urile pe adresa de mail:\r

secabo.systems@gmail.com\r

\r

Detalii la telefon: 0747314127