Societatea comerciala SC Alextin

Societatea comerciala SC Alextin Bucovina SRL, cu sediul in Str. Putna Nr 5( Cartier ANL Burdujeni) angajeaza personal (vanzatoare). Conditiile de munca sunt decente, se ofera carte de munca cu norma intreaga,angajare pe perioada nedeterminata, concediu 20 zile/ an platit(pot confirma ceilalti angajati) iar salariul se negociaza in functie de abilitatile fiecaruia in parte( se ofera peste ce este pe piata in acest domeniu). Cautam persoane serioase care stiu si inteleg de ce in domeniul vanzarilor clientul este cel mai important. Se lucreaza cu casa de marcat, POS(incasare vanzari cu cardul), POS( incasare facturi si cartele) si alte aparaturi de acest tip. Ca si mijloc de transport autobuzul TPL NR 2 are statie la 20 de metri de magazin. Oferim si cerem seriozitate. Cei interesati sunt rugati sa trimita un CV cu foto la adresa alextin.bucovina@gmail.com, Telefon 0744972360. Experienta nu este necesara dar seriozitatea este.