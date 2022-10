Suntem in cautare de Montator conducte

Suntem in cautare de Montator conducte de ventilatie.\r

Sunt necesare cunoasterea planului, citirea si interpretarea si punerea in aplicare a acestuia.Se va ocupa de pregatirea portiunilor de teava, montarea acestora si efectuarea testelor de punere in functiune a instalatiilor.Se lucreaza cu tevi metalice negre, standard de 300, 1500.Vor fi formate in echipe de minim 2 persoane dar, fiind munca pe santiere mari (birouri, centre comerciale nou construite sau locatii industriale care trebuie renovate) echipele pot fi si mai mari de 3, 4 sau 5 persoane.Salariul porneste de la 2300 euro net/luna pentru un program de 35 de h/saptamanaCazarea este in apartamente, in zona Paris(2 persoane in camera).\r

Relatii la telefon: 0741027163/0720362792