Anunturi - Altele - Electronice - Sursă de alimentare LED,24V, 200W 8A

Sursă de alimentare LED,24V, 200W 8A

Sursă de alimentare LED,24V, 200W 8A CL200-H1V24,Design de răcire ultra subțire, fără ventilator, fără zgomot de la ventilator, la sarcină maximă 100%. Putere utilizabilă 0W ~ 200W, dar se recomandă 100W ~ 160W.Tel.0755814700

Pret: 16€
Identificator: 1419481
Tip anunt: Gratuit
Adaugat la: 18-09-2025
Expira la: 25-09-2025
Vizualizari: 9
   
     
