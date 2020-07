Teren 456 m2. Casa de caramida 96 m2. 4

Teren 456 m2. Casa de caramida 96 m2. 4 camere. Casa batraneasca. \\r\

In localitatea Frasin in zona primariei Frasin, judetul Suceava, pe drumul intre Gura Humorului - Campulung in Bucovina. Detin acte si cadastru.

Pret: 7 900€