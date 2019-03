Vand 2-3 apartmente cu 2-3 camere in

Vand 2-3 apartmente cu 2-3 camere in Vila de locuit in Gura Humorului Suceava tel 0756 952 019. Pret pentru un apartament 60.000€, iar Pretul pentru toata vila 150.000€. Vila are si doua Anexe. Constructie 1970. Garaj. Teren 800 mp. Str Stejarului nr 18 Gura Humorului Suceava tel 0756 952 019 Adela Vartolomei

