Vand Casa noua finalizata in 2010 si 35

Vand Casa noua finalizata in 2010 si 35 ani teren, in Dragoiesti, Suceava, la drumul principal - 70.000 euro Proprietatea are si: Casa batrâneasca, Sura cu doua anexe, Garaj, Beci, Fântâna Terenul poate fi împărțit in 2 parcele, in spatele casei terenul are iesire la un drum secundar. Pe teren se afla 10 ari livada.Tel: 0754.095.449\\\\r\\\

Whatsapp: 0049 15 21 71 48 047

Pret: 70 000€