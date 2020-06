Vand Iphone 7 32 gb gold, tinut in

Vand Iphone 7 32 gb gold, tinut in folie si husa din prima zi, cumparat in 03.2018 de pe emag, liber in orice retea. Căști si incarcator original Iphone. Bonus 10 huse. Nu fac schimburi cu alte telefoane. Pret 800 ron, fara neg.Tel 0740177608.

Pret: 170€