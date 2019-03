Vand Vila de locuit formata din 2-3

Vand Vila de locuit formata din 2-3 apartmente cu2-3camere in Gura Humorului Suceava str Stejarului nr 18 tel 0756 952 019. In vila a functionat Hotel Vila Turistica Valeria si Fundatia Gura Humorului Turism si Ghidul Turistic al Romaniei vol 1 Bucovina. Langa Vila de locuit aflata pe un teren de 400 mp se mai afla o Fabrica de tamplarie formata din atelier tamplarie60 mp si hala tamplarie 80mp care poate fi modificate si transformata cu costuri foarte mici in Restaurant pentru Hotel Vila Turistica Valeria, si unde a functionat societatea SC Steaua Nordului Trading SRL si AF Vartolomei Pavel care au detinut Chioscuri la Piata din Gura Humorului. Adela Vartolomei str Stejarului nr 18 Gura Humorului Suceava tel 0756 952 019

Pret: 150 000€