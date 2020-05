Vand ap 3 cam ,in burdujeni o zona

Vand ap.3 cam ,in burdujeni.o zona linistita,ap.de lux .termopane,toate utilitatile necesare,pret 75000 euro neg.tel.0757555381.ap se afla in apropiere de piata,profi etc.se poate face si schimb cu o viluta,casa etc.

Pret: 75 000€