Vand ap 4 camere

Vand ap 4 camere, renovat-lux,instalatii sanitare, electrice noi, la cheie. Et 3.La 2 min de Kaufland.dotat cu CT (in garantie), termopane,izolat extern, filtru de apa plata, mobilat, utilat. Ap se poate vinde utilat sau nu, in functie de preferinta.

Pret: 73 000€