Vând apartament 2 camere, decomandat –

Vând apartament 2 camere, decomandat – Burdujeni, Suceava, pentru mai multe detalii si vizionati va rog sa ma contactati la 0747.524.886.Apartament 51 mp, etaj 1/4, bloc 1986, izolat interior și exterior. Compartimentare: living, dormitor, bucătărie închisă cu cămară, baie. Orientare Sud–Nord.Se vinde mobilat și utilat, cu bucătărie spațioasă (mobilă MDF aproape nouă, colțar lemn masiv) și electrocasnice moderne, mașină de spălat cu uscător Hotpoint Ariston, combină frigorifică Hotpoint Ariston, plită cuptor incorporabile Teka, hotă telescopică Teka. Alte avantaje: centrală proprie pe gaz, două boxe de depozitare, loc de parcare liber în fața blocului (posibilitate rezervare prin primărie), uși și mobilier dormitor din lemn masiv.

Pret: 75 000€
Identificator: 1419165
Tip anunt: Premium
Adaugat la: 11-09-2025
Expira la: 11-10-2025
Vizualizari: 39
