Vand apartament 2 camere in cartierul G

Vand apartament 2 camere in cartierul G Enescu (zona in spate la Kaufland)\\\\r\\\

Este la etajul 4,deasupra este mansarda zidita.Blocul este izolat.\\r\

\\\\r\\\

Parcare in spatele blocului.\\\\r\\\

Se vinde complet mobilat si utilat.\\\\r\\\

Ca inbunatatiri are geamuri termopan,balcon inchis cu termopan.\\\\r\\\

Pretul este usor negociabil.\\\\r\\\

Nr tel 0755082899

Pret: 40 500€