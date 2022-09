Vand apartament 3 camere decomandat

Vand apartament 3 camere decomandat, bucatarie open space, in G.Enescu-zona Nordic,in bloc relativ nou, la et 5/8 Se vinde mobilat si utilat. Are balcon f mare orientat spre o zona cu verdeata!Pret 95000 euro.Tel 0747291108

