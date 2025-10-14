Anunturi Online Monitorul de Suceava
Vând apartament în Burdujeni,( Cuza

Vând apartament în Burdujeni,( Cuza vodă 3) et 1, mobilat și utilat , izolat interior și exterior, centrală proprie, loc de parcare, nr telefon , 0747524886,preț 75000€

Pret: 75 000€
Identificator: 1420616
Tip anunt: Gratuit
Zona: Burdujeni
Adaugat la: 14-10-2025
Expira la: 21-10-2025
Vizualizari: 22
   
     
