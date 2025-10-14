|
Vând apartament în Burdujeni,( Cuza
Vând apartament în Burdujeni,( Cuza vodă 3) et 1, mobilat și utilat , izolat interior și exterior, centrală proprie, loc de parcare, nr telefon , 0747524886,preț 75000€
Pret: 75 000€
