Vând business la cheie - ȘTRANDUL MICUL DELFIN - format din 3 bazine de îmbăiere (unul fiind cu apă sărată pentru terapie și tratament). Amenajarea ștrandului se întinde pe o suprafață de 5000 mp intravilan și are: bucătărie profesional dotată, bar, terasă acoperită, dușuri, grupuri sanitare, parcare, plaje de nisip și gazon, topogane, trambulină, nocturnă, cămine tehnice cu automatizări, birou, cameră personal, cabine de schimb, CCTV, etc. Capacitate max. 480 persoane cu posibilitate de extindere 5000 mp - 10.000 mp, totul în stare bună de funcționare, cu toate avizele și autorizațiile la zi. Consultanță și asistență gratuită în primul an sezonier. Preț informativ 280.000 euro, TVA inclus. Posibilitate plată și în 2-3 tranșe. Telefon 0753-804.418.

