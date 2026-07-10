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Anunturi - Altele - Electrocasnice - Vand casa 2camere si bucatarie garaj

Vand casa 2camere si bucatarie garaj

Vand casa 2camere si bucatarie garaj beci 2 puturi apa foisor gratar 35 ari teren utilata cu tot confortul cerut mobilata etc....linga padure Adancata suceava relatii 0753915773 pret 150000 euro sau schimb pe apartament etaj 1 burdujeni plus diferent

Pret: 150 000€
Identificator: 1428804
Tip anunt: Gratuit
Adaugat la: 10-07-2026
Expira la: 17-07-2026
Vizualizari: 116
   
     
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