Vand casa 2camere si bucatarie garaj beci 2 puturi apa foisor gratar 35 ari teren utilata cu tot confortul cerut mobilata etc....linga padure Adancata suceava relatii 0753915773 pret 150000 euro sau schimb pe apartament etaj 1 burdujeni plus diferent

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