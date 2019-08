Vand casa in comuna Arbore, judetul

Vand casa in comuna Arbore, judetul Suceava, situata la 800 m de centrul comunei. Casa are front stradal spre doua drumuri unul national asfaltat si unul comunal pietruit. Suprafata totala casa+curte+livada este de 1200mp.Casa este izolata interior cu rigips de 12 mm, iar exterior cu polistiren extrudat de 10 cm. Instalatie electrica noua prin podul casei.Curent trifazat de 15 KW instalat in 2018. Priza monofazata si trifazata la poarta casei.Casa este construita din lemn, posibilitati de mansardare pentru 2-3 camere. Geamuri termopan, parchet iar in baie si bucatarie gresie.Apa curenta prin pompa submersibila amplasata in fantana, racordare la canalizarea comunala.Incalzirea se face prin panouri radiante in infrarosu instalate in fiecare camera, dar are si hornuri se pot construi sobe. Apa calda la baie si bucatarie in permanenta prin boilerul electric de 80 litri instalat in baie. In livada sunt plantati 27 de pomi tineri. Racord pentru udat gradina atata in fata cat si in spatele casei.Casa are 4 camere, baie, bucatarie,beci, hol si o veranda acoperita in fata casei, precum si o anexa situata langa casa care este izolata cu rigips pe interior.

Pret: 50 000€