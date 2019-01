Vila+teren Suprafata 350 mp Teren 19

Vila+teren Suprafata 350 mp. Teren 19 ari. La 500 m de Galeria (Primagra)-strada Ion Irimescu. Utilitati- gaze, apa,canal. 8 camere, 3 bai, etc. Pret neg. cu posibilitate de schimb cu apart. + dif. Pretabil: gradinita, pensiune, etc Tel. 0749033723

Pret: 300 000€