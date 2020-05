Vila noua in centru

Vila noua in centru Se inchiriaza o vila noua de 310mp, echipata cu birouri, arhiva, doua bai, bucatarie, aer conditionat, totul nou, locuri de parcare in curte, camere video, amplasata in centrul orasului Suceava, pe un teren de 550mp. Vila poate fi utilizata in diferite scopuri, comercial sau locuinta. Pret inchiriere: 1450euro/luna.\\r\

Telefon contact: 0748239693