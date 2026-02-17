AIXCLUSIVE CARS din Lisaura, angajează mecanic auto cu experiență. Oferim contract de muncă, salariu în funcție de performanță și condiții foarte bune de perfecționare. Contact: 0727-790.196.

