Anunturi Online Monitorul de Suceava
web: www.anunturisv.ro | e-mail: suport@monitorulsv.ro | telefon: 0230.522.993
RSS
Anunturi - Angajări - Oferte - AIXCLUSIVE CARS din Lisaura, angajează

AIXCLUSIVE CARS din Lisaura, angajează

AIXCLUSIVE CARS din Lisaura, angajează mecanic auto cu experiență. Oferim contract de muncă, salariu în funcție de performanță și condiții foarte bune de perfecționare. Contact: 0727-790.196.

Identificator: 1425169
Tip anunt: Premium
Adaugat la: 17-02-2026
Expira la: 04-03-2026
Vizualizari: 20
| Inapoi | Anunt nou | Alte anunturi | Favorit |
  Anunţuri din Ziar  
Angajări - Oferte

Angajăm lăcătuș confecții

17-02-2026 17-02-2026 Favorit
Angajăm lăcătuș confecții metalice și montator hale metalice. Relații la Tel.**
Angajări - Oferte

S.C. angajează montator

17-02-2026 17-02-2026 Favorit
S.C. angajează montator mobilier, personal pentru pregătirea MDF-ului, v
Anunţuri
favorite
0 anunţuri
adauga anunt gratuit adauga anunt premium adauga anunt tiparit alege abonamentul incarca credit


Anunturi-Adauga anunt-Ultimele anunturi-Termeni si conditii-Contact-Flux RSS-Harta site

© 2026 SC INTERPRESS SRL editorul cotidianului local Monitorul de Suceava. Toate drepturile rezervate. Anunturile si fotografiile sunt proprietatea titularilor de Copyright si nu pot fi reproduse fara acordul scris al acestora.


Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS![Valid RSS]
 