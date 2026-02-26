Doamnă 69 de ani Pensionară cu

Doamnă 69 de ani. Pensionară cu locuința în jud Botoșani la țară.fară vicii.doresc să cunosc un domn de vârstă apropiată.pensonar sa nu aibă casă pentru sa locuiască la mine definitiv eventual căsătorie.nu răspund doar la telefon la cei care merită și sunt serioși și hotărâți mulțumesc pentru înțelegere! Telefon 0740758931