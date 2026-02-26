|
|
|
|
|
|
Anunturi
-
Altele
-
Matrimoniale
-
Doamnă 69 de ani Pensionară cu
Doamnă 69 de ani Pensionară cu
Doamnă 69 de ani. Pensionară cu locuința în jud Botoșani la țară.fară vicii.doresc să cunosc un domn de vârstă apropiată.pensonar sa nu aibă casă pentru sa locuiască la mine definitiv eventual căsătorie.nu răspund doar la telefon la cei care merită și sunt serioși și hotărâți mulțumesc pentru înțelegere! Telefon 0740758931
|
|
© 2026 SC INTERPRESS SRL editorul cotidianului local Monitorul de Suceava. Toate drepturile rezervate. Anunturile si fotografiile sunt proprietatea titularilor de Copyright si nu pot fi reproduse fara acordul scris al acestora.
|