Doamna 69 de ani pensionara cu locuinta

Doamna 69 de ani pensionara cu locuinta la tara.in jud Botosani, doresc sa cunosc un domn, de varsta apropiata. Pensionar sa nu aibă casă.pentru prietenie,eventual casatorie sa locuiesc la mine definitiv nu esti hotarat nu deranja inutil. Telefon 0757568141