Inchiriez garsoniera Obcini, situata in

Inchiriez garsoniera Obcini, situata in bloc apartamente, et.8 cu lift nou, mobila noua camera, proaspat zugravita, cu centrala termica gaz, geamuri termopan, usa metalica, utilata cu frigider, aragaz, masina de spalat .Se inchiriaza pe perioada lunga minim 1 an.Garantia este de 2 chirii.Statia de autobuz este chiar la iesire din scara.In zona exista supermarketuri, spital, metro, magazine, farmacie.Pentru info mesaj WhatsApp la nr 0764153773.Disponibila din 11.07.2026.