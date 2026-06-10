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Anunturi - Altele - Matrimoniale - Doamna 70 de ani pensionara cu locuinta

Doamna 70 de ani pensionara cu locuinta

Doamna 70 de ani pensionara cu locuinta la tara in jud botosani lângă Dorohoi doresc sa cunosc un domn pensionar singur sa vina la mine pentru a locui definitiv dacă ești hotarat sa lasi singuratatea deoparte suna-ma 0740758931

Identificator: 1428869
Tip anunt: Premium
Adaugat la: 10-06-2026
Expira la: 25-06-2026
Vizualizari: 23
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