Persoana fizica ,închiriez apartament
Persoana fizica ,închiriez apartament decomandat 4 camere zona centrala(liceul Samoil Isopescu), bloc de cărămidă, izolat si geamuri de termopan.Toate cele 3 camere sunt departe una de cealaltă. Sufrageria este separată, la fel si bucătăria.\r\nCele 2 bai au fost refăcute vara aceasta.Exista si doua balcoane , ambele închise cu termopan.\r\nPrețul este de 390€/ lună.0754568479
