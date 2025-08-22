Anunturi Online Monitorul de Suceava
Anunturi - Închirieri - Locuinţe oferte - Persoana fizica ,închiriez apartament

Persoana fizica ,închiriez apartament

Persoana fizica ,închiriez apartament decomandat 4 camere zona centrala(liceul Samoil Isopescu), bloc de cărămidă, izolat si geamuri de termopan.Toate cele 3 camere sunt departe una de cealaltă. Sufrageria este separată, la fel si bucătăria.\r\nCele 2 bai au fost refăcute vara aceasta.Exista si doua balcoane , ambele închise cu termopan.\r\nPrețul este de 390€/ lună.0754568479

Identificator: 1418321
Tip anunt: Premium
Zona: Centru
Adaugat la: 22-08-2025
Expira la: 06-09-2025
Vizualizari: 30
