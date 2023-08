Societate comerciala cu activitate in

Societate comerciala cu activitate in domeniul instalatiilor electrice angajeaza electrician constructii cu experienta.\r

Cerinte :\r

Experienta in instalatii electrice constructii\r

Permis categoria B\r

Disponibil la deplasari\r

Salarizare motivanta in functie de experienta\r

Telefon 0749808500