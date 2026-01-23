Tanar inalt dragut serios fara

Tanar inalt dragut serios fara vicii.locuiesc la tara doresc sa cunosc o fata serioasa de casa poate sa aiba si un copil ca am si eu. Sa locuiesca la mine pentru pretenie căsătorie ce imi doresc cel mai mult sa fie fidel si hotarat pe viitor cu mult drag va astept mesajele la numarul de telefon.0742188369