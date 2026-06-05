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Tanar inalt, dragut, serios, fara
Tanar inalt, dragut, serios, fara
Tanar inalt, dragut, serios, fara vicii, locuiesc la tara, in judetul Botosani, doresc sa cunosc o doamna serioasa, de casa, poate sa aiba si un copil, ca am si eu, pentru prietenie/ casatorie. Sa locuiesca la mine definitiv, rog seriozitate,telefon 0740081642
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