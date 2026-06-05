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Anunturi - Altele - Matrimoniale - Tanar inalt, dragut, serios, fara

Tanar inalt, dragut, serios, fara

Tanar inalt, dragut, serios, fara vicii, locuiesc la tara, in judetul Botosani, doresc sa cunosc o doamna serioasa, de casa, poate sa aiba si un copil, ca am si eu, pentru prietenie/ casatorie. Sa locuiesca la mine definitiv, rog seriozitate,telefon 0740081642

Identificator: 1428805
Tip anunt: Premium
Adaugat la: 06-06-2026
Expira la: 21-06-2026
Vizualizari: 30
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