Tanar inalt, dragut, serios, fara

Tanar inalt, dragut, serios, fara vicii, locuiesc la tara, in judetul Botosani, doresc sa cunosc o doamna serioasa, de casa, poate sa aiba si un copil, ca am si eu, pentru prietenie/ casatorie. Sa locuiesca la mine definitiv, rog seriozitate; telefon 0740081642