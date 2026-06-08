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Anunturi - Altele - Matrimoniale - Tanar inalt, dragut, serios, fara

Tanar inalt, dragut, serios, fara

Tanar inalt, dragut, serios, fara vicii, locuiesc la tara, in judetul Botosani, doresc sa cunosc o doamna serioasa, de casa, poate sa aiba si un copil, ca am si eu, pentru prietenie/ casatorie. Sa locuiesca la mine definitiv, rog seriozitate; telefon 0740081642

Identificator: 1428841
Tip anunt: Premium
Adaugat la: 08-06-2026
Expira la: 23-06-2026
Vizualizari: 26
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