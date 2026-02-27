Vând casă plus Anexă în Salcea la 7 km de Suceava : casa renovată, izolată cu 10 cm ( decorativa o avem cumpărată, cu apă, curent , beci , 2 camere locuibile , baie , bucătărie mobilată,geamuri uși termopan ,hol , cu toate utilitățile! Anexa are o cameră mare locuibilă,depara, hol , baie , plus terasă de vară ! Drum asfaltat, școală, grădiniță, farmacie, magazine ,primărie,dispensar , stație autobuz totul aproape la doar 5 minute pe jos 0758766209

