Anunturi Online Monitorul de Suceava
web: www.anunturisv.ro | e-mail: suport@monitorulsv.ro | telefon: 0230.522.993
RSS
Anunturi - Angajări - Oferte - Căutăm o doamnă serioasă, harnică, cu

Căutăm o doamnă serioasă, harnică, cu

Căutăm o doamnă serioasă, harnică, cu vârstă cuprinsă între 30 și 55 de ani, care să ne ajute la curățenie în regim hotelier și uneori la stat cu copilul o oră –două după grădiniță sau când nu merge. Program flexibil 4-8 ore pe zi, de luni până sâmbătă -total 25-30ore pe săptămână. Oferim salariu lunar de 2800 lei. Locația Sfântu Ilie Nou, la un km de intrarea în Suceava (spre Moara vis –a-vis de Pensiunea Passa Tempo). Este stație maxi taxi la 2 minute de locație, autobuze și maxi taxi circulă din 30 în 30 de minute. Contact: 0743-258.114, 0732-361.456.

Identificator: 1419923
Tip anunt: Premium
Adaugat la: 26-09-2025
Expira la: 11-10-2025
Vizualizari: 30
| Inapoi | Anunt nou | Alte anunturi | Favorit |
  Anunţuri din Ziar  
Angajări - Oferte

SC SAFESTEEL SRL

26-09-2025 28-09-2025 Favorit
SC SAFESTEEL SRL angajează muncitori necalificați. Contact T
Angajări - Oferte

Firmă tâmplărie PVC

26-09-2025 28-09-2025 Favorit
Firmă tâmplărie PVC angajează OPERATOR PRODUCȚIE (necalificat), potrivit și pent
Angajări - Oferte

Firmă tâmplărie PVC

26-09-2025 28-09-2025 Favorit
Firmă tâmplărie PVC angajează MONTATOR. Cerințe: permis auto categ B, expe
  Anunţuri Online Premium  
Angajări - Oferte



TalesTech HUB Suceava angajează 3 noi

17-09-2025 02-10-2025 Favorit »1 Foto
Tales&Tech HUB Suceava angajează 3 noi colegi! Suntem un centru educațional social unde poveștile se întâlnesc cu tehnologia. Căutăm persoane
Anunţuri
favorite
0 anunţuri
adauga anunt gratuit adauga anunt premium adauga anunt tiparit alege abonamentul incarca credit


Anunturi-Adauga anunt-Ultimele anunturi-Termeni si conditii-Contact-Flux RSS-Harta site

© 2025 SC INTERPRESS SRL editorul cotidianului local Monitorul de Suceava. Toate drepturile rezervate. Anunturile si fotografiile sunt proprietatea titularilor de Copyright si nu pot fi reproduse fara acordul scris al acestora.


Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS![Valid RSS]
 