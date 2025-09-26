Căutăm o doamnă serioasă, harnică, cu

Căutăm o doamnă serioasă, harnică, cu vârstă cuprinsă între 30 și 55 de ani, care să ne ajute la curățenie în regim hotelier și uneori la stat cu copilul o oră –două după grădiniță sau când nu merge. Program flexibil 4-8 ore pe zi, de luni până sâmbătă -total 25-30ore pe săptămână. Oferim salariu lunar de 2800 lei. Locația Sfântu Ilie Nou, la un km de intrarea în Suceava (spre Moara vis –a-vis de Pensiunea Passa Tempo). Este stație maxi taxi la 2 minute de locație, autobuze și maxi taxi circulă din 30 în 30 de minute. Contact: 0743-258.114, 0732-361.456.